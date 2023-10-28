Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается

В июле текущего года известный хирург Тимур Хайдаров попал в центр серьезного конфликта, разразившегося в результате обвинений, предъявленных в его адрес звездными пациентками – в частности, Славой и Любовью Успенской. Но, кажется, этот скандал уже близок к завершению.

Еще в середине лета известный пластический хирург Тимур Хайдаров стал участником скандальной истории, связанной с реакцией его недовольных пациенток. Первой клиенткой, предъявившей претензии Хайдарову, оказалась певица Слава. Тогда она заявила, что врач изуродовал ей грудь. А далее артистку поддержали Любовь Успенская и Ирина Дубцова.

Однако некоторые заступились за Тимура Хйдарова. Например, визажист Гоар Аветисян и народный артист Филипп Киркоров, который обрел благодаря специалисту стройное тело. Так, разгорелся настоящий скандал. С некоторыми пострадавшими были даже организованы очные ставки на ТВ.

Ранее адвокат и медиатор Елена Сенина, которая представляла интересы певицы Славы, предложила избежать судейских разбирательств и урегулировать конфликт посредством медиации.

По словам Сениной, на данный момент процедура медиации проводится с двумя клиниками. Одна из клиник процедуру завершила. Адвокат отметила, что к каждому случаю подбирался индивидуальный подход и проводились длительные переговоры. В итоге Елена Сенина осталась довольна результатами и поблагодарила команду адвокатского бюро, а также юристов клиник за плодотворное сотрудничество и работу.

Впрочем, сам Тимур Хайдаров тоже участвовал в медиации. Но в связи с тем, что процедура является конфиденциальной, раскрыть какие-либо подробности юристы не могут. Тем не менее, кажется, уже можно выдыхать и сказать: наконец-то этот скандал завершается.