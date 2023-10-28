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Суббота 28 октября

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Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву

Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву
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Певица Наташа Королева оставила комментарий в аккаунте музыканта Игоря Николаева в популярной социальной сети. Артист отреагировал на слова бывшей жены.

Хит "Императрица", созданный Игорем Николаевым и исполненный Ириной Аллегровой, зазвучал по-новому. Шлягер перепела 26-летняя вокалистка Люся Чеботина, чем навлекла на себя гнев любителей оригинальной композиции. В Сети пишут, что песня в современной обработке звучит неинтересно и пресно. К критике присоединилась и Наташа Королева.

50-летняя певица отправила экс-супругу сообщение – оставила комментарий под публикацией Игоря Николаева о новой версии "Императрицы". Наташа Королева высказала все, что думает о кавере нашумевшего в конце девяностых хита. "Странный кавер на культовую песню <...> Хотелось бы оригинальной мелодии, в ней вся фишка хита придумана любимым автором!", – написала бывшая жена композитора.

Вскоре Игорь Николаев отреагировал на сообщение Наташи Королевой. Певец признался, что ему нравится новый вариант "Императрицы". Мол, сейчас такое время – меньше драмы и больше драйва. По мнению музыканта, такое творение оценила бы и Ирина Аллегрова.

Напомним, песня "Императрица" в исполнении Ирины Аллегровой была записана в 1995 году и издана на носителе через два года. Игорь Николаев – автор и музыки, и слов. К слову, в те времена везде звучали и другие песни, написанные композитором, в том числе в исполнении Наташи Королевой.

28 октября 2023, 10:57
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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