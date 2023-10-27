Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью

Секрет певца раскрыла его жена Юлия Ковальчук. По словам звезды "Блестящих", Алексей Чумаков довольно сложно пережил рождение второй дочки.

Девочка Алисия родилась у звездной пары этим летом. Юлия Ковальчук рассказала о психологических переживаниях своего мужа, связанных с этим событием. Алексей Чумаков очень боялся, что теперь у него элементарно не останется времени на их старшую дочь — а ведь до появления второй дочки он уделял Амелии фактически все свое свободное время.

В итоге оказалось, что опасения артиста были напрасными. Да, он признался, что вряд ли сможет правильно распределить свое время между работой и детьми — и действительно чувствовал себя виноватым перед старшей дочерью. Однако на деле Алексей Чумаков полноценно уделяет внимание обеим девочкам и очень помогает 40-летней Юлии Ковальчук.

В гостях у Бориса Корчевникова в его авторской программе "Жизнь и судьба" певица отметила, что, вероятнее всего, отцу девочки было даже сложнее, чем ей — объяснила она это естественными причинами.

"Мама с момента появления малыша в животе начинает ощущать и любить его. А Леша признавался мне, что у него [...] возникло чувство вины", — по словам Юлии, Алексей Чумаков не представлял, как разделит любовь между двумя детьми.

Однако, некоторое время спустя артист осознал, что безумно любит обеих дочек — новоиспеченный отец уже помогает успокаивать короткие моменты ревности к новорожденной со стороны Амелии. Алексей Чумаков с гордостью заявляет, что обожает свое "женское царство" и кайфует, когда вокруг только женщины.