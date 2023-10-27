Бросивший Милославскую Петров показал откровенное видео с женой-красавицей

Актер Александр Петров отвез жену в потрясающее место.

Новость о женитьбе Александра Петрова на неизвестной публике девушке Виктории, с которой он провел всего несколько встреч, потрясла едва ли не всех, ведь многие были уверены: артист находится в романтических отношениях со Стасей Милославской.

Кстати, говорят, Стася Милославская, как и все, узнала о новых отношениях Александра Петрова из социальных сетей. Якобы артистка тоже была уверена, что встречается со звездой фильма "Текст".

Некоторых поклонников поразил такой поступок Александра Петрова, но, судя по комментариям к недавней публикации актера в популярной социальной сети, разочаровавшиеся фанаты не стали отписываться от аккаунта звезды, а до сих пор пристально следят за обновлениями.

Так, публика увидела новое видео, которое Александр Петров выложил в Сеть. Актер показал кадры, на которых его жена-красавица плавает в бассейне. Видео получилось горячим и откровенным, ведь Виктория продемонстрировала шикарную фигуру в бикини.

Под публикацией, конечно, отметились те, кто воспринял расставание Александра Петрова и Стаси Милославской болезненно. Они написали, что рады за счастливого актера, но "не от всего сердца".

Куда отвез Александр Петров любимую жену, остается только догадываться, но, судя по закату, место воистину потрясающе.