Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание

Игорь Николаев опубликовал в своем блоге трогательный пост. Новую запись певец посвятил одной из своих любимых женщин.

В отличие от некоторых других звезд, исполнителя хита "Выпьем за любовь" нельзя назвать активным пользователем социальных сетей. Шансонье крайне редко рассказывает в блоге о своей жизни и делится с поклонниками личными снимками. Лишь особые случаи, как сегодня, могут вынудить Игоря Николаева заглянуть на просторы Интернета.

Неожиданно для подписчиков певец вышел на связь в Сети. Знаменитый музыкант опубликовал в блоге краткий, но трогательный пост, в котором оставил послание для одной из своих любимых женщин.

"Люблю тебя и каждый день думаю о тебе!" – написал в социальных сетях Игорь Николаев.





Женщиной, которой артист публично признался в любви, оказалась его старшая дочь Юлия. Не секрет, что наследница певца с юных лет живет в Америке и не может навещать отца так часто, как ей бы хотелось. К счастью, несмотря на расстояние, родственникам удается сохранять крепкую связь. И сегодня Игорь Николаев в очередной раз это продемонстрировал.

В своем посте исполнитель отметил, что его наследница отмечает красивую дату. Однако уточнять, что дочке исполнилось 45 лет, не стал. Вместо этого Николаев пожелал имениннице здоровья и гармонии как с самой собой, так и с окружающим миром. Кроме того, певец поделился несколькими снимками из семейного архива. На некоторых из них Юлию запечатлели вместе с младшей сестренкой Вероникой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Проскурякова заявила о другой женщине Игоря Николаева.