Дрожала и волновалась: чем закончилась встреча с Заворотнюк на публике

В последнее время популярную актрису не видно и не слышно. Стало известно, чем закончился выход в свет Анастасии Заворотнюк.

Широкую популярность артистка получила после выхода нашумевшего сериала "Моя прекрасная няня". Она была не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. Она вела такие популярные программы, как "Танцы на льду" и "Танцы со звездами". Яркая личность и чувство юмора делают Анастасию Заворотнюк любимицей публики.

За плечами актрисы несколько браков. Женское счастье она обрела лишь только с третьим мужем. Они встретились на шоу, где Анастасия Заворотнюк была ведущей. Будущий супруг был участником программы "Танцы на льду". После встречи звезды уже не смогли расстаться. Так, вот уже на протяжение пятнадцати лет они счастливы вместе.

Правда, в последнее время актриса пропала со всех радаров. Дело в том, что четыре года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали недуг. Она страдает от глиобластомы, которая является самой агрессивной формой опухоли, поэтому звезда не может полностью вылечиться.





Поклонники переживают за свою любимицу. Она перестала выходить на связь, а близкие особо не распространяются о том, что происходит с ней. На днях молодая звезда передачи "Ты супер!" рассказала о том, чем закончилась встреча с Анастасией Заворотнюк.

Несколько лет назад Евгения Власова имела опыт общения со звездой. Анастасия Заворотнюк является ее кумиром. Еще в детстве на съемки музыкального шоу молодую звездочку пришла поддержать ее любимая актриса. По словам девушки, артистка обладает светлой энергией.

"Когда она ко мне подошла и обняла меня, ощутила, как она очень сильно дрожала и волновалась не меньше меня", – поделилась Евгения Власова.

Ранее "Дни.ру" писали, что попавшие в Сеть фото Заворотнюк встревожили народ.