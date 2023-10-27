Не стало знаменитой певицы: все подробности

Об уходе известной артистки сообщил в социальных сетях ее супруг.

"Гении родятся веками, а большие таланты – десятилетиями", – говорил Константин Сергеевич Станиславский. Как известно, выдающиеся люди живут вечно в своих творениях. Однако это знание не облегчает боли от их потери. Именно такая мысль возникла у многих после горькой новости об уходе знаменитой джазовой певицы из Польши Кристины Дурис.

Любимая слушателями артистка начала покорять сцену еще в семилетнем возрасте. За годы своей карьеры непревзойденная в своем деле исполнительница внесла невосполнимый вклад в мир музыки и прославилась во многих странах. Еще месяц назад, как уточняет "Радио 1", Кристина Дурис выступала перед поклонниками и давала концерты. А уже 19 октября она испустила свой последний вздох. Ей было всего 38 лет.

Столь преждевременный уход известной певицы стал потрясением как для ее поклонников по всему миру, так и для близких. Телеканал "360" пишет, что о случившемся сообщил ее муж – музыкант Адам Загродский. С болью в сердце он рассказал, что причиной, по которой звезда джаза покинула нас, стала остановка сердце. Врачи не смогли ее спасти.

Как напоминает "Царьград", Кристина Дурис появилась на свет в польском городе Гдыня. Будущая знаменитость начала свою карьеру еще в детстве, присоединившись к вокально-танцевальной группе. А сегодня на счету у артистки участие во многих фестивалях в разных уголках мира.

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