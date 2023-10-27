По стопам Кати Лель: Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 годаУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о бракеЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке "Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место "В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

Лента новостей

Пятница 27 октября

00:03Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов 22:25Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности 22:04Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина 21:32"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 21:19Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост 20:55"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии 20:25 Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 20:04"Хочет в Россию": зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским 19:35Больше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 18:58Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью 18:19Набрался наглости: затейник Хабенский хочет хулиганить 17:31Бросивший Милославскую Петров показал откровенное видео с женой-красавицей 17:23Красивая свадьба: счастливая вдова Этуша показала видео из ЗАГСа с молодым женихом 16:40Вот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 15:46"Все мы не вечны": появилась новость об Алферовой на кладбище 14:57"Со мной не советуется": 45-летняя Пегова рассказала об отношениях с дочерью 14:43Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву: смотрите 14:26Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание 14:06Мощный и плотный: Лазарев похвастался на всю Россию 13:20Ждем свадьбу: Долина предъявила народу своего любимого 12:39Что известно о разводе Ковальчук и Чумакова 12:35Потеря: Корчевников упал при всех в эфире телешоу 12:17Дрожала и волновалась: чем закончилась встреча с Заворотнюк на публике 11:50Очень трогательно: Проскурякова заявила о другой женщине Николаева 11:23Постарел и сморщился: каким стал Дмитрий Дюжев 11:06Красавец-мужчина: 58-летнего Николаева после выписки из психушки невозможно узнать 10:29Мы сблизились: связь Гузеевой с молодым стала достоянием общественности 10:16Поникшего певца SHAMAN засекли на кладбище с цветами: что произошло 09:40Достойная смена эстрадным ветеранам: "Детская новая волна" назвала новых звезд 09:21Беглянка Литвинова неожиданно появилась на праздновании юбилея МХТ в центре Москвы 09:12Не стало знаменитой певицы: все подробности 09:04Он такой не один: что стало с популярным артистом в отрыве от России 08:00Служебный роман: названы основные признаки флирта на работе 06:36Врач призвала людей отказаться от физических нагрузок перед сном 04:42Визажист рассказала о необходимых условиях для нанесения косметики 02:31Юрист назвал просто способ расплзнать телефонных мошенников 00:18По стопам Кати Лель: Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами 22:28Видео: Игорь Николаев выступил перед публикой после сложной операции 22:01"Произошла неслучайно": Кристине Асмус озвучили жуткую причину травмы 21:32В России обновили закон о гражданстве: кого касаются нововведения? 21:29"Не ждите завтра": солистки "Тутси" дали россиянам ценный совет 20:57Шаляпин представил стране своего истинного друга: Много чего было 20:29В нескромном райдере Басты нашли один удивительный пункт: и зачем ему столько?! 20:11"Преграда на пути любящих сердец": свидание Собчак с именитым артистом сорвалось 19:17Раскрыта хитрость: как Джигурда собирается получить наследство бывшей любовницы 19:05Пережившая трагедию звезда "Кривого зеркала" оказалась на операционном столе 18:34Вот такой еще не видели: исхудавшая Волочкова облачилась в "змеиную кожу" 18:07Совсем ослабла: Галкин* измучил мечтающую о возвращении Пугачеву 17:19В "Служебном романе" нашли забавный ляп: а вы замечали? 16:40"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

По стопам Кати Лель: Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами

По стопам Кати Лель: Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами
3963

Популярная актриса рассказала о встрече с внеземными существами. Бритни Спирс пошла по стопам Кати Лель.

Кажется, что популярная артистка знает об инопланетянах все. Как известно, звезда еще в подростковом возрасте имела связь с внеземными существами. Катя Лель видела их вместе со своей сестрой.

В шестнадцать лет звезда с родственницей увидели свечение в окне. По рассказам артистки, пришельцы забрали у нее зубы. После яркой вспышки сестра Кати Лель заметила, что во рту артистки нет зубов. Она уверяет, что они исчезли без какой-либо крови и боли.

Несмотря на то, что с того момента прошло уже довольно много времени, споры вокруг этой темы не утихают до сих пор. Многие относятся скептически к истории Кати Лель. Однако есть и те, кто поддерживает популярную артистку.

Недавно в Мексике показали мумии, похожих на инопланетян. В них Катя Лель увидела похитителей своих зубов. Она отметила, что найденные пришельцы очень похожи на тех, что появились в ее окне в детстве.

По стопам Кати Лель пошла голливудская звезда. На днях Бритни Спирс рассказала о своей встрече с инопланетянами. По словам артистки, они с подругой ехали в машине ночью под звездным небом. В один момент ее охватило чувство, которое она не ощущала никогда раньше. Ей показалось, что в автомобиле есть кто-то еще.

"Мы увидели, что существует гораздо больше вещей, чем мы можем увидеть", – поделилась Бритни Спирс.

Ранее "Дни.ру" писали, что Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет.

27 октября 2023, 00:18
Катя Лель. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
TMZ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые смелые наряды Бритни Спирс

В начале карьеры менеджеры Бритни старательно эксплуатировали ее сексуальный образ: голый живот был коронной "фишкой" звезды.
Бритни в образе восточной красавицы.
Ультракороткое платье в сочетании с чулками в сетку тоже смотрится довольно откровенно.
Дырка на колготках может быть довольно пикантным дополнением наряда.
Кажется, здесь поп-дива несколько перегнула палку.
Как вам такое необычное декольте?
"Скромняжка" Бритни.
Это платье без нижнего белья смотрится несколько вульгарно.
Ослепительно белое нижнее белье просто потрясающе смотрится на звезде.
Впрочем, и кружевное черное сидит неплохо.

По теме

Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет

Опять под опеку? Бритни Спирс снова пошла вразнос

Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности

Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности
Врач Вадим Покровский, специализирующийся на эпидемиях, рассказал, какую опасность могут нести вирусы, поражающие животных. Дима Билан, в частности, только-только похоронил кота, страдавшего от ВИЧ. К счастью, опасность заключается вовсе не в вирусе иммунодефицита, Да, этот вирус весьма часто поражает кошек, но в истории медицины не было зарегистрировано еще ни одного случая передачи от питомцев к человеку.

Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина

Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина
Народный артист России Александр Малинин выглядит значительно моложе своих лет. Но почему? На этот вопрос ответил пластический хирург. Александр Малинин для своего возраста выглядит потрясающе, отметил пластический хирург Дмитрий Зимин в беседе с порталом "Страсти".

"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием

"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием
Российского покорителя "Евровидения" постигла очень печальная утрата. Соответствующее видео Дима Билан выложил на странице в своем личном блоге. Около трех лет назад певец приютил очень красивого черного кота: животное было сильно больным, но артист посчитал нужным вылечить его.

Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост

Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост
Любовь Успенская – одна из немногих великовозрастных артисток российской эстрады, которые любят носить откровенные наряды. Обычно с возрастом и мужчины, и женщины предпочитают более сдержанные наряды.

"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии

"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии
Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что такое легенда. По его мнению, пока что Лариса Долина не может носить такое звание. В середине октября в Москве прошел концерт памяти Юрия Шатунова: сборное выступление знаковых звезд российского шоу-бизнеса собрало полный "Крокус Сити Холл".

Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей
Российский певец принимает участие в очередном сезоне программы "Звезды в Африке" на ТНТ. Прохор Шаляпин пожаловался на суровые условия, однако находит в себе силы бодриться. Реалити-шоу "Новые Звезды в Африке" является действительно очень жесткой программой.

Выбор читателей

26/10ЧтвВ другом измерении: как живет Пахмутова без Добронравова спустя 40 дней 26/10ЧтвСпустя год отношений: появившегося с кольцом Киркорова поздравляют со свадьбой 27/10ПтнЖдем свадьбу: Долина предъявила народу своего любимого 26/10ЧтвШаляпин представил стране своего истинного друга: Много чего было 27/10ПтнВот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 27/10ПтнОчень трогательно: Проскурякова заявила о другой женщине Николаева