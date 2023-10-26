Шаляпин представил стране своего истинного друга: Много чего было

Прохор Шаляпин назвал этого певца "истинным другом". В этих отношениях не было предательства, как сказал певец.

Неоднозначный исполнитель Прохор Шаляпин часто удивляет публику своими поступками и неординарными заявлениями. Ну а что, был бы творческий человек творческим, если бы не умел удивлять? Но на этот раз Шаляпина не узнать. В своем аккаунте в соцсети певец как никогда серьезен. И даже подпись к фотографии, кажется, говорит сильным мужским голосом: "Спасибо тебе, брат!".

Прохор Шаляпин выставил фото со своим "истинным другом", по его словам. И этот друг его ни разу "не подвел и не предал". Шаляпин приобнял крепко по-мужски своего коллегу по цеху Дмитрия Колдуна, который расплылся в искренней улыбке. "Много чего было в нашей жизни после "Фабрики", – написал Шаляпин, имея ввиду, скорее всего, что отношения с Дмитрием прошли все испытания шоу-бизнесом.





Подписчики тут же подхватили слова Шаляпина. Большинство из них поддержали Прохора и Дмитрия в их крепкой мужской дружбе и посоветовали ценить то, что есть. Многие выразили восхищение и восторг бравыми парнями. А кто-то предположил, что Колдун "еще один Кен".

А все дело в том, что совсем недавно Прохор Шаляпин снялся к клипе известной российской "Барби" Татьяны Тузовой в роли Кена. И, похоже, очень вписался в эту роль. Да так, что решил фотографию в "пластиковом" образе выставить на главную в своем аккаунте. Об участии Прохора Шаляпина в клипе подруги Анастасии Волочковой ранее писали "Дни.ру."