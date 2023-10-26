"Преграда на пути любящих сердец": свидание Собчак с именитым артистом сорвалось

Все шло ко второму свиданию Ксении Собчак и знаменитого рэпера. Но что-то пошло не так.

Что именно пошло не так, остается гадать. Ведь эпатажность всея "Ютуба" Ксения Анатольевна Собчак не оставила объяснений случившемуся. Телеведущая только написала скромное сообщение в своем телеграм-канале: "Шекспиру и не снился такой накал страстей: против нашего свидания сегодня даже звезды".

Кто же он этот счастливчик, с которым сама Ксения Собчак решила пойти на второе свидание? Это тот, с кем у журналистки уже была одна страстная встреча: искры летели во все стороны. Первое свидание Собчак и Моргенштерна* закончилось как-то не камильфо. Артист заявил, что Ксения Анатольевна из себя ничего не представляет без подсказок в наушник. Очевидно, что после таких слов рэпера расставание было громким.

Но вот откуда не возьмись появилась новость о второй встрече экшен-пары. И, судя по афише, предполагалось, что это будет нечто, что затмит предыдущую. Еще бы. Один из лучших отелей Дубая, красота, комфорт, вкусные угощения и две звезды на одной сцене. Да и стоимость билетов с размахом по-дубайски: от 25 до 100 тысяч рублей, чтобы посмотреть на очередное зрелище.

Все с нетерпением ждали 26 октября. Ведь именно на этот день была объявлена долгожданная встреча. Но что-то пошло не так. В то время, как гости, скорее всего, уже наводили марафет и примеряли наряды, Ксения Собчак сообщила, что возникла некая "преграда на пути любящих сердец". Ну, и с надеждой добавила, что преодолеть ее она все же намерена. Естественно, не одна.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.