"Подло поступила": почему Лещенко обиделся на Собчак

Лев Лещенко высказался о поступке Ксении Собчак, которая якобы попыталась "уничтожить" его биографию.

Всеми любимый народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко очень обижен на Ксению Собчак. Что же нужно было сделать, чтобы самый корректный, дипломатичный артист советской и российской эстрады высказал такое вслух?

Оказывается на волне всем известного периода пандемии, когда страх подхватить заразу был выше такой вероятности, Ксения Собчак выпустила новость, которая задела за живое Льва Лещенко. Ситуация усугубилась еще тем, что эту информацию Собчак не нужно было искать, ведь все происходило, когда, по словам Лещенко, они находились в одной компании.

Лев Валерьянович прилетел из Америки и попал на день рождения вместе с телеведущей. И, как выразился мэтр, ведущая "ради хайпа выбросила это в эфир". Информация была преподнесена так: "Кого и где мог заразить Лещенко". Народный артист возмущенно заявил, что он "никого не заразил, и это сущая неправда". По словам Лещенко, Собчак "подло поступила" и "вылила кучу гадостей". Такой поступок певец окрестил как "подонство" и рассказал, что после Собчак ему звонила. А Лев Лещенко ответил телеведущей прямо: "Ксения, вы сделали такую гадкую вещь. Вы в одночасье уничтожили мою биографию".

Как признается мэтр, он никогда никого не обижал, всегда считал себя народным любимцем. И вот получилось "такое". После Лев Валерьянович вспомнил недавнее интервью Собчак с одним из иноагентов и назвал это "позорищем" и "помойкой". По словам Лещенко, во времена его молодости за такое интервью на улице "заплевали бы и кричали в лицо, что ты мерзость".

Лев Лещенко призвал творить добро и заниматься творчеством. Он также отметил, что есть темы, которые можно обсуждать конструктивно, при этом не наговаривать того, чего нет.