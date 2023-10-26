Культовое шоу "Фабрика звезд" вернут на экраны: что известно о перезапуске

Знаменитая телеведущая Тина Канделаки рассказала, что новая версия легендарной "Фабрики звезд" выйдет совсем скоро.

Пожалуй, сегодня в России практически не осталось людей, которые бы не смотрели ни одного выпуска "Фабрики звезд". Долгое время, пока программа выходила в эфир, миллионы семей нашей страны собирались у телевизоров в предвкушении. Поэтому закрытие этого нашумевшего шоу стало разочарованием едва ли не для всех россиян. К счастью, совсем скоро поклонники передачи вновь смогут ощутить трепет от ожидания новых выпусков. Известная телеведущая Тина Канделаки объявила, что "Фабрику звезд" вернут на экраны.

Радостной новостью знаменитость поделилась в личном телеграм-канале. Журналистка напомнила, что в этом году телеканал ТНТ отметил свое 25-летие. В честь этого события было принято решение перезапустить культовое шоу. По словам продюсера, программа будет называться "Новая фабрика звезд" и выйдет в обновленном формате.

"Я как продюсер вижу, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке", – объяснила Тина Канделаки.

По словам телеведущей, главное преимущество программы состоит в том, что с участниками работают настоящие профессионалы своего дела. Отмечается, что новых будущих звезд шоу начнут искать на кастингах по всей России с 26 октября. Значит, ждать возрождения легенды осталось недолго, отмечает телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин раскрыл неизвестные детали участия в "Фабрике звезд".