Кому война, а кому мать родная. Этой русской пословицей можно охарактеризовать сегодняшнюю жизнь пятого мужа Аллы Пугачевой. Пока другие звезды театра и эстрады отменяют гастроли в Израиле из-за ракетных обстрелов, еврей-юморист объявляет все новые и новые выступления. Руки-то загребущие!

"Я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – жаловался Медведенко в чеховской "Чайке". Также и пятому мужу Пугачевой жену-пенсионерку надо кормить да деток малых поднимать. Поэтому тут будешь хоть с риском для жизни под ракетными ударами выступать, хоть по сельским клубам ездить.

На сегодняшний день у признанного в России иностранным агентом артиста анонсировано 16 концертов по 12 городам Израиля. Тут и Иерусалим, и Тель-Авив, и без конца обстреливаемые во время обострения палестино-израильского конфликта города Ашдод и Ашкелон.

Примечательно, что почти все "картисы", как на иврите называются билеты, уже проданы, даже пришлось объявлять дополнительные концерты. Увидеть, как артист поливает Россию помоями, как бросает в бывших соотечественников камни, как смешивает с грязью всех, кто не предал Родину, можно примерно за 394 шекеля (около 9 тысяч рублей).

Напомним, что в России жена юмориста, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. А вот в Израиле на пенсию ей не приходится рассчитывать. По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если же по какой-то причине человек не работал или не выплачивал эти взносы, он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования "Битуах Леуми".

