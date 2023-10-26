Трудится руками: Стоянов нашел себя в новой рискованной профессии

Юрия Стоянов расширил список своих умений, освоив новое дело.

Юрий Стоянов входит в число самых знаменитых артистов нашей страны. Он построил блестящую юмористическую карьеру, реализовался как актер и музыкант, стал любимчиком российских зрителей. Без сомнений, к своим 66 годам пародист многого добился, и может этим гордиться. Однако столь обширного списка профессии, как выяснилось, Юрию Стоянову недостаточно.

В беседе с Пятым каналом артист рассказал, что нашел себя в новом деле. По словам юмориста, во время пандемии и вынужденного простоя в карьере он серьезно увлекся столярным мастерством. А теперь эта рискованная профессия стала для актера настоящей отдушиной и одним из лучших вариантов отдыха.

"Оказывается, это тоже отдых – не думать. Ты думаешь только о том, как бы не отрезать себе палец", – поделился пародист.



Сейчас Юрий Стоянов активно совершенствуется в любимом хобби в свободное от работы время. Артист признался, что с большим удовольствием трудится руками, изготавливая тумбочки, столы, стулья и многое другое. Однако зарабатывать на новом ремесле он пока не планирует. По словам пародиста, все свои изделия он раздает друзьям и близким людям.

Кроме того, как рассказал юморист, сейчас он увлекся изготовлением ножей. Эти творения Юрий Стоянов тоже предпочитает дарить, а не продавать. Но во избежание беды, о которой гласит известная примета, ему все же приходится брать за дареное изделие символическую сумму.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юрий Стоянов сгорел со стыда на глазах у огромной публики.