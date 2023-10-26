Сделавшая пластику Боня испугала дочь своим видом: Похожа на кошку

Виктория Боня показала наследнице результат пластической операции и опубликовала в блоге ее реакцию.

Еще несколько месяцев назад бывшую участницу "Дома-2" обсуждали в связи со скандалами и громкими выходами в свет. Но недавно в жизни брюнетки произошло куда более любопытное для публики событие. Блогерша отправилась в Америку, чтобы лечь под нож известного пластического хирурга. С тех пор поклонники не перестают гадать, что из этого вышло и как выглядит Виктория Боня теперь.

Несмотря на то, что с момента операции прошло уже немало времени, показывать свое новое лицо звезда не спешит. Светская львица продолжает хранить интригу и скрывает глаза за солнцезащитными очками. Впрочем, у некоторых поклонников звезды все же появился шанс увидеть ее без прикрас раньше других.

Недавно Виктория Боня создала закрытый канал, за вход в который самым преданным и любопытным фанатам пришлось заплатить 1300 рублей. Брюнетка пообещала, что покажет там свое лицо, когда число вступивших перевалит за 30 тысяч. Однако нужное количество участников пока не набралось. Зато близким блогерши удалось оценить ее преображение во всей красе.

Накануне Виктория Боня показала реакцию дочери на ее новое лицо. Блогерша воссоединилась с наследницей в аэропорту и сняла очки в первые секунды встречи. По словам знаменитости, 11-летняя Анджелина впервые увидела ее вживую после операции. Однако вместо восхищения лицо девочки отразило гримасу ужаса. Очевидно, Боня испугала дочь своим внешним видом.

"Ты похожа на кошку", – заявила наследница Виктории.

Судя по всему, подобная реакция не стала для звезды удивлением. Перед встречей она рассказывала, что ее наследница всегда отличалась честностью. Впрочем, нет сомнений, что в скором времени лицо знаменитости придет в норму, и она удивит всю страну своей красотой. Недавно, как писали "Дни.ру", Виктория Боня уже частично показывала на фото результат пластики.