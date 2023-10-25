Расставшиеся со скандалом Бузова и Дава внезапно объединились ради общего дела

Недавно Ольга Бузова улетела в Китай. Теперь стало ясно для чего.

В Китае начались съемки нового шоу телеканала ТНТ "Сокровища императора". Проект, судя по появившимся в Сети кадрам, станет заменой "Звездам в Африке". Более того, новое шоу будет вести все те же – Ольга Бузова и Михаил Галустян. Также стали известны имена некоторых участников проекта.

Журналисты выяснили, что в качестве участника в "Сокровищах императора" появится народный артист России Филипп Киркоров. Как и он, испытания будет проходить блогер, певец и телеведущий Давид Манукян, более известный как Дава. С 2019 по 2021 годы молодой человек был возлюбленным Ольги Бузовой.

Пара, как помнят поклонники, рассталась со скандалом. Ольга Бузова даже обвиняла Давида в рукоприкладстве. Но, похоже, давние обиды в прошлом. Телезвезда объединилась с экс-избранником ради общего дела – съемок в шоу "Сокровища императора". К слову, участники проекта поборются за приз в один миллион юаней.

Ранее Ольга Бузова назвала мужчину, который является для нее номером один. Она поздравив горячо любимого друга с днем рождения, призналась, что очень счастлива находиться с ним рядом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".