"Снова вместе": Бузова воссоединилась с дорогим мужчиной

Звезда канала ТНТ очень удивила пользователей Сети неожиданным заявлением. Ольга Бузова показала, что воссоединилась со своим бывшим партнером, и очень счастлива.

За свою уже довольно долгую и очень яркую карьеру телеведущая успела поработать с огромным количеством медийных личностей. К сожалению, при этом она до сих пор так и не нашла своего личного счастья. Тем любопытнее было прочитать ее свежую запись в соцсети, где Ольга Бузова откровенно выразила чувства к своему партнеру.

Телеведущая уже несколько лет снимается в реалити-шоу "Звезды в Африке" — проект Ольга Бузова ведет совместно с Михаилом Галустяном. Ничего удивительного, что у двух столь ярких персон возникла взаимная симпатия. Сегодня звезде "Нашей Раши" исполняется 44 года, и певица очень нежно поздравила его с этим событием.

Так вышло, что именно сейчас Галустян находится в Китае по рабочим делам — там же пребывает и Ольга Бузова: группа канала ТНТ снимает новую программу. Артистка отметила, что очень скучала по коллеге и чрезвычайно рада его визиту в Поднебесную.

"Мы снова рядом, снова вместе", — написала Ольга Бузова в соцсети.

Звезда подчеркнула, что Михаил Галустян является для нее мужчиной номер один — по ее мнению, более яркого и умного молодого человека найти сложно. Ольга Бузова заявила, что особенно наслаждается совместным времяпрепровождением с комиком в его день рождения.

Артист ответил ей практически невербально и отправил "сердечный" смайлик. Пользователи Сети уже успели удивиться столь интересным отношениям звездной пары ведущих и задаются вопросом, не перегибает ли Ольга Бузова планку — к счастью, жена Михаила Галустяна, судя по всему, относится ко всему с пониманием.