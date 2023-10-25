"Беспородные ребята": Соседов раскрыл связь Шатунова и Цоя

На днях в московском "Крокус Сити Холле" с большим успехом прошел концерт памяти Юрия Шатунова. Музыкальный критик Сергей Соседов выступил с неоднозначным комментарием творчества группы "Ласковый май", сравнив его с песнями группы "Кино".

В трибьют-концерте приняли участие многие знаковые лица отечественного шоу-бизнеса, причем самых разных эпох — на сцену вышли и Сергей Жуков, и SHAMAN. В числе участников засветилась и Лариса Долина, которая впоследствии отметила, что называть Юрия Шатунова "легендой" преждевременно. В разговоре с изданием "Дни.ру" музыкальный критик Сергей Соседов поддержал певицу, а заодно отметил, что несмотря на кардинально разные стили, Юрий Шатунов и Виктор Цой очень похожи.

"Для подростков конца восьмидесятых и начала девяностых Юра был очень значим, он им, по сути, обозначил перспективы и открыл какую-то путеводную нить: если мальчик из детского дома поднялся на эстраде, стал очень известным, популярным, то и они могут хорошо устроиться в жизни", — объяснил Сергей Соседов секрет популярности "Ласкового мая".

При этом критик подчеркнул, что благодаря эпохе перестройки на сцену вышел новый тип героя — по этому пути прошел и легендарный лидер группы "Кино" Виктор Цой. Сергей Соседов отмечает, что до наступления этого времени артисты эстрады обязаны были быть увенчаны всевозможными регалиями и иметь соответствующее образование.

"Юра Шатунов и Витя Цой, при всей разности репертуара, показали типы новых героев на эстраде — именно в конце восьмидесятых", — заявил Сергей Соседов, подчеркнув таким образом связь двух артистов.

Кроме того, критик отметил, что недостаточно было просто иметь музыкальное образование: для попадания на эстраду человек должен был обладать недюжинными вокальными данными, незаурядной внешностью, быть, так сказать, "избранным героем".

"Это были люди с кремом особой какой-то породы и особого качества, а тут пришли вот эти беспородные люди, какие-то дворовые ребята с улицы, без образования, без каких-то вокальных данных — вот это были новые герои", — пояснил Сергей Соседов.



