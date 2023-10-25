Спустя 40 дней после ухода на могиле Добронравова заметили необычное

Стало известно, как выглядит могила знаменитого на всю страну поэта-песенника Николая Добронравова сейчас.

В ноябре этого года Николай Николаевич должен был отметить 95-й день рождения. Но чуть больше чем за два месяца до знаменательной даты, 16 сентября, киноактер уснул вечным сном. Это стало большим ударом не только для поклонников и коллег поэта, но и для его супруги – композитора Александры Пахмутовой. Как известно, все годы брака Николай Добронравов буквально сдувал пылинки с любимой жены, а она не чаяла в нем души...

20 сентября Николая Николаевича проводили в последний путь на Новодевичьем кладбище. Казалось, это было только вчера, и боль после случившегося еще не успела утихнуть. Однако с того момента, как этот непревзойденный и талантливый человек нас покинул, прошло уже 40 дней. Пятый канал выяснил, как сейчас выглядит его могила.

Оказалось, на месте последнего пристанища Николая Добронравова заметили необычное. Спустя больше месяца после похорон на могиле выдающегося поэта и лауреата государственной премии СССР продолжают появляться свежие цветы. Примечательно, что венки приносят не только близкие люди и почитатели, живущие в столице, но и жители других городов.

Как отмечает источник, среди свежих цветов от режиссера Евгения Малышко и родных можно заметить венки от жителей Ярославля, с которым творчество Николая Николаевича было неразрывно связано. Вполне возможно, поклонники приехали в столицу специально, чтобы почтить память поэта. А ведь такое случается далеко не с каждым знаменитым человеком...

Ранее "Дни.ру" писали о том, что происходит с Александрой Пахмутовой после ухода Николая Добронравова.