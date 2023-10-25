Фата и жених под стать: 55-летнюю Стриженову поздравили со свадьбой

Екатерина Стриженова призналась откровенно: "Люблю!". Это настоящее счастье, не иначе.

На фото красавица телеведущая Екатерина Стриженова совершенно не выглядит на свои 55 лет. У нее очаровательный вид: нежный макияж и идеально уложенные волосы, на которых видна воздушная белая фата в пол. Как будто в прозрачном облаке стоит невеста рядом со своим женихом. Словно молодость вернулась. Ведь счастливые люди всегда молоды, даже, если они уже стали бабушкой и дедушкой. Одного взгляда на фото достаточно, чтобы понять: фата и жених под стать счастливой невесте.

Екатерина Стриженова и ее муж Александр отметили 36-летие своего брака, о чем телеведущая поспешила сообщить в своем канале в телеграм. Виновники торжества на фото в черном. Но такой "дресс-код" делает их еще более привлекательными и стильными. Скорее всего, 55-летнюю Стриженову поздравили со свадьбой еще до публикации этого фото. Однако снимок набрал огромное количество лайков, что говорит о радости подписчиков за семью телеведущих.

Напомним, что Екатерина и Александр Стриженовы с 1997 года вместе работают на телевидении. Их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. У пары две дочери. Старшая Анастасия живет с мужем в Америке и воспитывает троих сыновей. А младшая Александра Стриженова после заключения брака осталась в Москве.