Так неблагодарно: Стоянов сгорел со стыда на глазах у огромной публики

Юрий Стоянов покаялся перед россиянами и попросил прощения за свой поступок.

В свои 66 лет знаменитый артист может похвастаться внушительной копилкой творческих работ. Казалось, актер уже примерил на себя все возможные роли и изучил свою профессию вдоль и поперек. Однако одну мечту, связанную со съемками, Юрий Стоянов не мог исполнить долгие годы.

Накануне в столице стартовал показ картины "Пять процентов", в которой Стоянов исполнил главную роль. В фильме известный артист России сыграл вместе со своим однокурсником, коллегой и старым другом Виктором Сухоруковым. Как признался актер в беседе с Пятым каналом, они с товарищем давно хотели поработать вместе, но воплотить эту идею удалось только сейчас.





К счастью, долгое ожидание исполнения мечты оказалось ненапрасным. Юрий Стоянов, по его словам, остался доволен проделанной работой. К тому же, съемки с другом оставили у него самые приятные впечатления. Артист назвал это время прекрасным, веселым и гигантским.

Впрочем, от излишней похвалы картины актер решил воздержаться. Стоянову и без того пришлось сгорать от стыда на глазах у огромной публики, вспоминая, как он когда-то осыпал комплиментами недостойные того фильмы. Актер признался, что ему неловко за это, и извинился перед зрителями.

"Но рассказывать про кино – это так неблагодарно. Сколько раз в своей жизни я хвалил такие плохие фильмы", – откровенно заявил Юрий Стоянов.

Вероятно, поклонники не станут корить артиста за то, как он поступал когда-то. Намного важнее, чтобы он и дальше радовал нас своим творчеством и был здоров. Ведь не так давно о состоянии актера ходили тревожные слухи. Но, как писали "Дни.ру" ранее, Юрий Стоянов опроверг волнительные сообщения СМИ.