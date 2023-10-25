Все сразу поймете: Газманов перешел дорогу "русскому" певцу SHAMAN

Песни SHAMAN неизменно становятся хитами и занимают первые строчки хит-парадов. Однако Родион Газманов уверен, что есть вещи поважнее мимолетного успеха.

Сейчас Ярослав Дронов является едва ли не самым известным и востребованным исполнителем нашей страны. За последний год певец настолько набрал популярность, что теперь мест на его концертах не хватает всем желающим. Преданные фанаты артиста считают его настоящим королем российской эстрады. Однако не все согласны с мнением, что SHAMAN занял вершину музыкального Олимпа на долгие годы.

Многие поклонники исполнителя хита "Я русский" уверены в том, что его творчество займет важное место в российской культуре. Но знаменитый артист Родион Газманов не возлагает больших надежд на современные хиты, к которым, разумеется, относятся и песни SHAMAN. Своим мнением на этот счет он поделился с Пятым каналом после большого праздничного концерта "Песни русского мира".

Газманов заявил, что по-настоящему великие песни завоевывают сердца публики навечно, в то время как хиты лишь временно занимают первые строчки музыкальных чартов. По мнению артиста, многие современные композиции быстро набирают популярность, но так же быстро забываются. Таким образом, он буквально перешел дорогу "русскому" певцу SHAMAN, который стремительно прославился и теперь занимает лидирующие позиции.

"Вы посмотрите просто на песни, которые сейчас поются, которые были написаны хотя бы десять лет назад, и все сразу поймете", – высказался Родион Газманов.

Впрочем, ранее долговечность успеха Дронова уже ставили под сомнение. Накануне "Дни.ру" писали о том, что утрачивающий свои позиции SHAMAN проиграл вечной легенде.