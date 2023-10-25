Страшно красиво: перекроившая себя 42-летняя Малиновская изменилась до неузнаваемости

Известность к Маше Малиновской пришла во время работы на телеканале МУЗ-ТВ, где она вела развлекательные программы – хит-парад "10 sexy", "Лучшая двадцатка", "Фабрика звезд". С тех пор прошло почти 20 лет. Как с тех пор изменилась теледива?



Маша Малиновская появилась на вручении наград Fashion People Awards. Смотришь на 42-летнюю ведущую и понимаешь, что она, наверное, больше других достойна этой престижной премии – стильная, эффектная, яркая. Страшно красивая!

Маша – как хорошее вино. Кажется, что с годами становится только прекраснее и вкуснее. В ней появилась женственность, формы стали еще более соблазнительными, а губы приобрели форму сексуального бантика. Кажется, что они созданы для микрофона.

Корреспондент "Дни.ру" спросил Малиновскую, как ей удается оставаться секс-символом и кумиром на протяжении стольких лет.

"Да бросьте, я старею как и все, – честно призналась Малиновская. – Но пара женских секретов у меня все-таки есть. Помогает мне поддерживать отличную форму кетодиета (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков – Прим. ред.) и интервальное голодание, при котором 18 часов я ничего не ем, а 6 ем все, что хочу".

Смотришь на очаровательную Малиновскую, и хочется немедленно начать голодать. Ведь в ней столько грациозности, прелести и вкуса, что начинаешь завидовать – все достоинства природа собрала в одном человеке, лишив их многих других людей.

Тут стоит заметить, что в свое время Маша Малиновская осуществила немало манипуляций с лицом по своей же прихоти. Позже перекроившая себя звезда признается, что хотела бы вернуть назад свою природную внешность, поскольку относит себя к числу женщин, которые слишком похожи друг на друга из-за моды на пластику.