Искусство стареть красиво: как 70-летняя Понаровская выглядит вблизи без ретуши

Считается, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Но к этому правилу хочется добавить еще один пункт – можно бесконечно любоваться, как красиво стареет любимая всеми Ирина Понаровская.

"Иконой стиля" называли певицу на престижной ежегодной премии Fashion People Awards. И это справедливо. Всегда элегантная, стильная, яркая – Ирина Понаровская не перестает удивлять и в 70 лет. Она являет собой пример того, как надо красиво стареть и с достоинством принимать свой возраст.

Смотришь на эффектную Понаровскую, и хочется цитировать чеховскую Аркадину: "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Понаровская, правда, всякий раз, когда когда ее называют "иконой", смущается. "Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня буду признавать самой стильной, – улыбается Понаровская. – Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого".

Она хорошо выглядит и на сцене, и вне ее. А когда начинает петь, то и вовсе становится королевой.

И даже небольшие – по возрасту – морщинки не портят ее, а делают лишь благороднее и мудрее. Певицу не надо "фотошопить" – она даже без ретуши и глянца кажется самим совершенством.