"Отрезала от себя": Гузеевой пришлось избавиться от близкого человека

Лариса Гузеева поделилась о том, как ей приходится страдать. Артистка призналась: тяжело отпускать людей из своей жизни.

В белом платье и с черным каре. Только глаза грустные. В них – какая-то скрытая и глубокая тоска. Лариса Гузеева никогда не скрывала того, что ей часто приходилось переживать в своей жизни драму. Народная артистка заявила что "всегда страдала", и причина тому неочевидна для окружающих: ей тяжело было отпускать от себя любимых людей. Но, как выяснилось, отпускать приходилось.

"Красивые женщины всегда страдают, им нелегко в жизни , по себе знаю..", – написала в комментариях к своему фото из прошлого Лариса Гузеева, где она как будто "невзначай" отрезала от себя кого-то. Артистка уточнила, что "не помнит", кого же она "отрезала", но, так или иначе, ей пришлось избавиться от близкого человека на фотографии, чтобы этот снимок, вероятно, не напоминал о былом.

С чем связана тяжесть воспоминаний поклонники все пытались выяснить. Но Лариса Гузеева так и не раскрыла тайну своего сердца. "В 20 лет мне казалось, что каждое новое знакомство будет интереснее предыдущего, а каждая новая любовь — значительней прежней", — написала с нескрываемым чувством ностальгии звезда кино и телевидения на своей странице в соцсети.

Ранее "Дни.Ру" писали о том, как Лариса Гузеева опозорила жениха и невесту в шоу "Давай поженимся".