На себя не похожа: Мирослава Карпович страдает без Павла Прилучного?

Актер-сердцеед бросил звезду "Папиных дочек" в начале прошлого года. С тех пор Мирослава Карпович начала серьезно сдавать во внешности.

По слухам, актриса никак не может забыть некогда любимого мужчину. В свое время девушка сама отбила Павла Прилучного, став одной из причиной разрушения его семьи – по крайней мере, об этом поговаривали в окружении артистов. Несколько лет Мирослава Карпович пыталась укротить строптивого, но ничем хорошим эти попытки не окончились: звездная пара рассталась.

Возможно, артистка очень тяжело переживает разрыв, ведь расставание совпало с изменениями в ее внешности. Когда-то звезда "Папиных дочек" была ослепительной девушкой, к ногам которой штабелями падали мужчины — теперь из ее глаз ушел блеск. И былой энергии уже нет: такое ощущение, что Мирослава Карпович просто-напросто морально перегорела. По крайней мере, так считают поклонники.

Что самое обидное, Прилучный и Карпович так и не поженились — с другой стороны, поэтому расставание и вышло настолько спокойным, в сравнении с другими отношениями Павла. Хотя ходили слухи о том, что актриса подцепила от бывшего какую-то инфекцию — впрочем, они не подтвердились, подтверждается лишь одно: актриса осунулась и стала выглядеть очень печально.

У внешних перемен Мирославы Карпович, тем не менее, есть и более рациональное объяснение: чтобы отвлечься от душевных переживаний, актриса с головой ударилась в работу — и очень успешно. Артистке досталась главная роль в постановке Сергея Ефремова "Мастер и Маргарита".

Спектакль получился очень спорным и вызвал бурю дискуссий о том, можно ли таким образом "прочитывать" Михаила Булгакова. Означает это одно: раз о постановке говорят, значит, она никого не оставляет равнодушным. Следовательно, и Мирослава Карпович, будучи обделенной на личном фронте, достигает внушительных успехов на профессиональном поприще.