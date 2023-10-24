Савельева откровенно рассказала о трагедии и подавленном состоянии

Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева поделилась о пережитой трагедии. Как оказалось, она долго скрывала правду.

Саша Савельева, бывшая участница знаменитой на всю страну группы "Фабрика" рассказала в интервью Наталье Подольской о тяжелых событиях, которые ей пришлось пережить. О своем горе она не могла долгое время говорить публично, по ее признанию, – слишком тяжело. К тому же, Савельевой после произошедшего пришлось посещать психотерапевта – настолько ей было трудно смириться с тем, что случилось в ее семье.

В недавнем интервью Наталье Подольской Александра откровенно рассказала о трагедии и подавленном состоянии. Как выяснилось, в прошлом году ушел из жизни ее любимый папа Владимир Савельев. О причинах случившегося певица не стала говорить, но честно призналась: после этого впала в депрессию.

Вот уже полтора года, по словам Савельевой, она занимается с психотерапевтом. Звезда "Фабрики" рассказала, что уход отца ее "зацепил", и она "до сих пор не пережила трагедию". Также Саша Савельева пожаловалась, что у нее проблемы с иммунитетом – тоже, возможно, на почве перенесенной трагедии. Как оказалось, у 39-летней звезды нулевых была крепкая связь с ее любимым родителем. И его уход она восприняла как нечто, с чем сложно смириться.

Напомним, что сейчас Саша Савельева проживает в Израиле. Еще 14 лет назад бывшая "фабрикантка" уехала туда со своим мужем Кириллом Сафоновым. У пары есть сын Леон. Семья проживает в городе Ашкелоне на границе Израиля и сектора Газа. О том, как Савельева скрывалась с сыном в бомбоубежище ранее писали "Дни.Ру".