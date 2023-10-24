Дана Борисова потратила все сбережения для возвращения дочери

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась, что пришлось все, что было достать из закромов. Все – для возвращения дочери.

У красотки из "Армейского магазина" Даны Борисовой такая же очаровательная дочь Полина. Недавно Борисова смогла осуществить давнюю мечту своего ребенка – отправила ее в Сеул на обучение. Как выяснилось, Полина увлекается корейской культурой. Дана Борисова решила совместить для дочери приятное с полезным: и поучиться, и посмотреть на столь интересную для нее южнокорейскую страну. Учеба в Сеуле не из дешевых. Оказывается месяц обучения стоит 85 тысяч рублей. И это без учета проживания, питания и расходов на учебные материалы.





Однако к моменту возвращения домой у 16-летнего подростка возникли проблемы, для решения которых Дане Борисовой пришлось раскошелиться. Звезда ТВ была вынуждена достать из своей "копилки" отложенные на новогодние праздники накопления. Итого, как рассказала Дана Борисова в своем блоге, она заплатила за "проблемы" дочери "165 косарей".

А проблемы начались еще в Москве. Первый вылет в Корею не состоялся, потому что у дочери Борисовой не хватало нужных документов. И только все уладили, как произошел новый инцидент. На обратный рейс Полина опоздала. А самолет не стал ее ждать и улетел. По этой причине Дана Борисова заплатила за новые билеты высокую сумму, о чем она заявила в своем аккаунте. "Спасибо, что подкинула проблем", – обратилась Дана Борисова к своей дочери.