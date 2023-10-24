"Середнячок по московским меркам": подробности скромной жизни парня миллионерши Бони

Виктория Боня недавно "представила" свету своего нового бойфренда. Однако многое в этой истории оказалось недосказанным.



Телеведущая и блогер Виктория Боня никак не нарадуется, что воспылал к ней чувствами молодой и горячий Руслан Гасанов. Южный красавец с пропорциональными формами, бизнесмен, улыбка голливудская... О чем еще мечтать? Побритый по всем стандартам "Барбершопов" бойфренд с фотографий выглядит как герой-любовник из голливудских фильмов, которого, наконец-то, встретила Она. Что ж, картинка действительно красивая. А так ли все обстоит на самом деле? Ведь все мы знаем про "запрещенограммные" приемы: от фоторедакторов до целых пиар-компаний. Все ли по-настоящему у Бони?

Руслана Гасанова пользователи Сети заподозрили в довольно определенном интересе по отношению к любительнице пластических операций. Так, например, всплыли интересные слухи по поводу парня звезды "Дома-2". По неподтвержденной информации, как сообщает блогер Антон Суворкин, на своем Ютуб-канале "Anton S Live", новый бойфренд Виктории Бони "середнячок по московским меркам". Так о нем отзываются подписчики канала, которые знают всю его "подноготную". О его "обеспеченности" якобы говорит только сама Боня, и больше никто. Еще одна "пташка" Антона Суворкина сообщила, что парень Виктории Бони, по слухам, настоящий "абьюзер, который жестко ограничивал свою жену в косметике и одежде". И вообще, жизнь с ним у Таисии Василешниковой (жена Гасанова) была не сахар, по словам подписчиков канала.





Антон Суворкин с нескрываемым "гомерическим смехом", как он выразился, зачитывал "данные" на Гасанова в СМИ. Мол, такой вот распрекрасный принц, со своим бизнесом. После чего ведущий уточнил, что на самом-то деле Гасанов всего лишь "середнячок по московским меркам": жил в столице на съемной квартире, писал песни, но как-то не пошло.

А отношения он затеял с Боней якобы только ради пиара. Антон Суворкин даже сослался на некие "доказательства", которые приводят его любимые "пташки". И эти обстоятельства связаны с необычайной активностью Руслана в соцсетях, которой он доселе не занимался. К тому же многие заметили смену имиджа бойфренда Виктории Бони– явно работает на камеру.