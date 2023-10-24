Резко осунулся: Операция серьезно повлияла на Игоря Николаева

Композитор впервые за долгое время выложил свежее фото на своей странице в соцсети. Игорь Николаев заметно похудел, видно, что операция, наконец, вынудила его поменять образ жизни.

Этой осенью прессу переполняли новости о состоянии здоровья любимого артиста: в тяжелом состоянии певец был доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц. Игорь Николаев уже пережил несколько инфарктов, четвертый мог бы стать для него последним — врачи были вынуждены назначить очень сложную операцию.

Аорто-коронарное шунтирование призвано вернуть нормальное кровоснабжение сердечной мышце и зачастую является единственным вариантом для больного. К сожалению, Игорь Николаев довольно легкомысленно относился к собственному здоровью, зачастую игнорируя врачебные предписания — это в итоге и привело к больничной койке и операционному столу.

К счастью, российские хирурги блестяще справились со своей задачей, и композитор уже находится дома, восстанавливаясь после оперативного вмешательства. Игорь Николаев был вынужден поставить на паузу свои гастроли — но только на паузу. Несколько дней назад артист объявил о концерте в Консерватории имени Чайковского — событие было запланировано на 25 октября, и отменить его невозможно.

Кроме того, певец не стал себе изменять и относительно участия в застольях: несмотря на предписания врачей, Игорь Николаев не может без хорошей компании и на днях выбрался к друзьям на небольшую пирушку. Что любопытно, певец серьезно похудел, но это не болезненная худоба, а скорее, наоборот: видимо, Игорь Николаев наконец-то стал придерживаться лечебной диеты и теперь прекрасно себя чувствует.