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Терять нечего: знаменитый артист России оказался на мели

Терять нечего: знаменитый артист России оказался на мели
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Российский актер, снявшийся во многих картинах, заявил о финансовых трудностях на всю страну.

Ни для кого не секрет, что далеко не все жители нашей страны довольны своим финансовым положением. За последние несколько месяцев эта проблема коснулась и некоторых знаменитостей. Многие звезды активно ищут способы, чтобы сохранить и преумножить то, что было нажито честным трудом. Однако известный актер России Александр Устюгов не входит в их число.

За свою многолетнюю карьеру артист сыграл немало ярких ролей. Более того, на экраны по-прежнему ежегодно выходит по несколько картин с его участием. Несмотря на это, как призналась звезда сериала "Ментовские войны", несметными богатствами она похвастаться не может.

Александр Устюгов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В беседе с WomanHit Александр Устюгов поделился, что его тревожит колебание цен и курса доллара. Впрочем, по словам артиста, риск лишиться заработанного и обнищать его не беспокоит. Актер пожаловался, что и без того испытывает финансовые трудности.

"Так как я нищ, терять мне особо нечего. Деньги храню в трехлитровой банке с огурцами", – рассказал Устюгов.

На первый взгляд может показаться странным, что знаменитый артист оказался на мели, ведь его карьера в кино процветает. Актер не только регулярно снимается, но и является владельцем бара, а также руководит собственной музыкальной группой "Экибастуз". Впрочем, не стоит забывать, что копить и грамотно распоряжаться финансами умеют не все. Возможно, Александр Устюгов входит в число таких людей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как выглядит и кем хочет стать 14-летняя дочка Александра Устюгова и Янины Соколовской.
24 октября 2023, 15:35
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Тим Брук-Тейлор. Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (CC BY-SA 4.0)
Надежда Бабкина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Янина Бугрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джон Прайн. Фото: Dd1/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Олег Васильев. Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Джо Диффи. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пинк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Марк Блум. Кадр из фильма &quot;Крокодил Данди&quot; (1986)
Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ли Фьерро. Кадр youtube.com
Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ганвест. Фото: instagram.com/realgunwest
Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com
Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com
Эндрю Джек. Кадр youtube.com
Мария Тереза Бурбон-Пармская. Фото: Albert Nieboer/dpa/www.globallookpress.com
Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com
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Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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