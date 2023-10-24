Пройден большой срок: Бузова безумно рада и счастлива

Ольга Бузова сделала важное заявление на всю страну. Теперь ее жизнь сильно изменится.

Ольга Бузова не скрывает, что пока не преуспела в любовных делах и создании семьи. Вероятно, все дело в том, что у телеведущей не хватает времени на личную жизнь из-за работы. Как известно, звезда "Дома-2" активно строит карьеру на экране, регулярно выпускает новые хиты, активно ведет личный блог и не перестает удивлять публику новыми проектами со своим участием. А теперь, как выяснилось, Ольгу Бузову ждут еще более глобальные перемены.

В беседе с журналистами Пятого канала певица рассказала о своих профессиональных успехах и поделилась дальнейшими планами. Оказалось, певица в полном восторге из-за того, как сейчас развивается ее творчество.

Недавно брюнетка презентовала поклонникам клип на свою песню "Позови", в котором снялась вместе с известным актером Станиславом Бондаренко. Во время работы над роликом коллеги сыграли влюбленных в довольно откровенной сцене. Ольга Бузова призналась, что это был ее первый подобный опыт. Поэтому, как отметила звезда, Бондаренко лишил ее "кинодевственности".

"Я безумно рада и счастлива, что работа позволила это сделать", – поделилась своими эмоциями телеведущая.

Благодаря съемкам романтического клипа певица преодолела свой страх и сделала то, чего раньше опасалась. Так, на большом сроке своего творческого пути Ольга Бузова ощутила готовность шагнуть во что-то более масштабное и грандиозное. По мнению брюнетки, в дальнейшем ее может ждать прорыв в карьере и киноиндустрии.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что улетевшая в Китай Ольга Бузова оконфузилась с флагом.