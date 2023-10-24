Перекроила все лицо: что с собой сделала закрутившая роман с молодым Лолита

Пластический хирург озвучил список вмешательств, к которым могла прибегнуть знаменитая певица Лолита.

Не секрет, что 59-летняя Лолита Милявская является кумиром как своего, так и молодого поколения. Глядя на известную артистку сегодня, можно с уверенностью сказать, что возраст – всего лишь цифра в паспорте. Иначе как объяснить, что с каждым годом знаменитость становится лишь краше и моложе? Пластический хирург Александр Вдовин считает, что своей привлекательностью Лолита обязана не только состоянию души, но и рукам специалистов.

Проанализировав внешние данные певицы, эксперт пришел к выводу, что она не раз прибегала к вмешательствам и перекроила едва ли не все лицо. Впрочем, исполнительница никогда и не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Стоит отметить, результат манипуляций оказался по-настоящему роскошным. В беседе с порталом "Страсти" Вдовин рассказал, что именно с собой могла сделать звезда, чтобы выглядеть настолько шикарно.

Пластический хирург предположил, что Лолита, скорее всего, прибегла к SMAS-лифтингу, подтяжке лба, височному лифтингу и операции по удалению комков Биша. Кроме того, специалист считает, что артистка могла менять форму подбородка и делать контурную пластику скуловой зоны, а также блефаропластику.

"Из последних операций можно отметить такое вмешательство как чек-лифт (или чек-лифтинг)", – заявил Александр Вдовин.

Также врач предполагает, что певица, вероятно, не так давно делала подтяжку шеи. А поддерживать в хорошем состоянии кожу, как считает специалист, ей помогают регулярные инъекции. Впрочем, нет сомнений, что и без всех этих манипуляций артистка бы выглядела как королева. Судя по всему, на личном фронте у знаменитости тоже нет проблем. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита закрутила роман с молодым певцом.