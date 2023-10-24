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Пятница 27 октября

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Надо радоваться: Хакамада дала бесценный совет гражданам России

Надо радоваться: Хакамада дала бесценный совет гражданам России
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Ирина Хакамада высказалась на насущную тему в новом ролике, опубликованном в социальных сетях.

Ирину Хакамада с полной уверенность можно назвать разносторонним человеком. За годы карьеры она проявила себя в общественной деятельности, политике, журналистике и даже моде. Помимо плодов своего труда в этих областях, писательница подарила публике огромное количество мудрых изречений. Сегодня у емких высказываний Ирины Хакамады поклонников не меньше, чем у нее самой.

Теперь журналистка порадовала фанатов, опубликовав в личном блоге новый ролик с очередным бесценным советом всем гражданам России. Спикер рассказала, как избежать плохого настроения и упадка сил из-за плохой погоды. Легко перенести дожди и похолодание, о которых пишет портал "Вести Подмосковья", поможет одна хитрость.

Как отметила Ирина Хакамада, избежать хандры в холодное время года поможет позитивное мышление. Писательница убеждена, что даже в подобной ситуации можно найти поводы для радости. Главное – знать, как понять себе настроение.

"За окном мрак, холодно и темно. Надо радоваться, потому что есть возможность надеть фирменные зимние тряпки, и поярче лучше", – подбодрила подписчиков журналистка.

Ирина Хакамада напомнила, что работать в плохую погоду намного приятнее, нежели летом, когда всем хочется греться под лучами солнца. К тому же, как отметила телеведущая, шум дождя создает умиротворяющую и успокаивающую атмосферу. Поэтому не стоит огорчаться, даже если на улице пойдет мокрый снег, о котором предупреждает телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ирина Хакамада вывалила неудобную для всей России правду.

24 октября 2023, 13:30
Ирина Хакамада. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем

Фото: пресс-служба / Ирина Шымчак
Фото: пресс-служба / Ирина Шымчак
Фото: пресс-служба / Ирина Шымчак
Фото: пресс-служба / Ирина Шымчак

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