Свадьба в замке Пугачевой? Нацепивший фату Барецкий поймал Белочку

Вероятно, Алла Пугачева даже не подозревает, какие перемены произошли в жизни представившегося покупателем ее особняка Стаса Барецкого.

Публика знает известного шоумена Стаса Барецкого благодаря его громким высказываниям и эпатажным выходкам Хорошо известно, что именно таким образом музыкант привык добиваться внимания к своей персоне. Однако в последнее время его имя плотно связано с покинувшей Россию Аллой Пугачевой и продажей ее замка в деревне Грязь.

Стас Барецкий утверждал, что стал покупателем знаменитого и дорогостоящего особняка Примадонны. Впрочем, никаких доказательств этому шоумен пока не привел. Возможно, что музыканту попросту не до того, ведь сейчас жизнь кипит как никогда. Как выяснилось, на днях актер едва не потерял голову от любви.

Общественная служба новостей сообщает, что 22 октября в Sinatra Club состоялся конкурс "Голос олигарха". Станислав Барецкий не только посетил мероприятие, но и стал членом жюри. В беседе с журналистами шансонье заявил, что в ходе состязания своими ангельскими голосами участницы должны были бороться за его сердце. Однако первое место досталось не прекрасной даме, а мужчине.

Впрочем, не успел музыкант расстроиться из-за случившегося, как и на его улице случился праздник. Шоумена очаровала организатор конкурса Яна Белочка. И это чувство, судя по всему, оказалось взаимным. По словам Барецкого, в какой-то момент девушка нацепила на него фату, а затем и вовсе встала на одно колено.

"Внезапно я понял, что мне совсем не нужна финалистка "Голоса олигарха", и что единственный голос, который я хочу слышать – это голос этой прекрасной женщины, признающийся мне в любви", – признался шансонье.

Во время мероприятия Барецкий поймал Белочку в свои любовные сети. А после конкурса, по словам музыканта, его увезли на скорой с подозрением на инфаркт. К счастью, теперь с ним все с порядке. Вероятно, после всего случившегося не за горами и свадьба. Быть может, торжество даже состоится в замке Аллы Пугачевой, который Стас Барецкий, как утверждает он сам, приобрел.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого.