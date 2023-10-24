Человек колоссальной веры: что оставил после себя внезапно ушедший Пускепалис

Популярный актер ушел еще в прошлом году. Сергей Пускепалис продолжает жить в сердцах близких и поклонников.

Знаменитый гений кино получил широкую известность и признание зрителя только в 40 лет. За шестнадцать лет он сыграл более семидесяти ролей. Особенно сильно общественности артист запомнился по сериалу "А у нас во дворе", где он сыграл полицейского, который влюбляется в уборщицу. Сергей Пускепалис полюбился аудитории благодаря своей способности перевоплощаться в абсолютно любые роли.

В прошлом году с популярным актером случилась беда. Сергей Пускепалис попал в аварию. Как известно, артист славился не только своими творческими успехами, но и человеческими поступками. Он часто помогал детям в детских домах, жертвовал деньги людям, которые оказались в непростой ситуации, кроме того, он помогал жителям Донбасса.

В роковой день он как раз вез гуманитарную помощь в Донбасс. В итоге, он разбился в ДТП на ярославской трассе. Вместе с Сергеем Пускепалисом уснул вечным сном водитель Волковского театра Александр Синицын.

На днях в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" стало известно, что оставил после себя внезапно ушедший Сергей Пускепалис. Гостем программы стал Сергей Маховиков, который близко общался с легендарным актером. По его словам, артист смог оставить невероятный след в сердце не только зрителя, но и каждого, кто знал его лично.

"Человек колоссальной веры, колоссальной поддержки, колоссального чувства надежды, колоссального чувства справедливости, который совершал поступки", – поделился Сергей Маховиков.

Ранее "Дни.ру" писали, как ушел актер и театральный режиссер Сергей Пускепалис.