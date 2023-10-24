Осколок нашего детства: Садальский объявил о потере для России

В новой записи в своем блоге Стас Садальский рассказал о печальной судьбе знаменитых актрис.

Когда-то поучительная сказка "Королевство кривых зеркал" входила в число любимых картин как взрослых, так и маленьких зрителей. С тех пор прошел не один десяток лет, и за это время предпочтения публики во многом изменились. Однако фильм с очаровательными сестрами Юкиными, исполняющими роли Оли и Яло, по-прежнему с удовольствием смотрят представители разных поколений. Но судьбы актрис, сыгравших главные роли, к сожалению, сложились печально. Об этой потере для России в своем блоге объявил Стас Садальский.

В публикации артист рассказал, что за пределами камер Ольга и Татьяна Юкины были неразлучны так же, как и их экранные героини. Увы, жизненный путь советских звезд тоже оказался до боли похожим. Около пятнадцати лет назад, как напомнил Садальский, о незавидной участи актрис писали многие, и он в том числе.

"Оля и Таня Юкины. Оля-Яло, две девочки, два пажа, красный осколок нашего детства", – оставил пронзительное сообщение телеведущий.

Стас Садальский напомнил, что вчера, 23 октября, сестрам могло бы исполниться 70 лет. Однако они, как уточнил актер, давно "по другую сторону зеркала". Ольга Юкина покинула нас в 2005 году, а Татьяна Юкина ушла следом за сестрой в 2011-м.

По словам Садальского, можно бесконечно рассуждать о том, кто или что виновато в том, что судьбы звезд советского кино сложились таким образом. Помимо равнодушия близких и друзей, разрушающих жизни пристрастий и мистической связи близнецов, как считает телеведущий, вина лежит на кинематографе.

"Его Величество синематограф рушит жизни не только мега-звезд, но даже тех, кто соприкоснулся с ним единожды", – высказался Стас Садальский.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Стас Садальский рассказал о непростом положении Татьяны Васильевой.