Все внутри заклокотало: Бурунов пожалел о брошенных детях

Знаменитый актер получил любовь народа благодаря своей искренности. На днях Сергей Бурунов поделился воспоминаниями.

Популярный актер известен своим оригинальным стилем и способностью создавать ярких и запоминающихся персонажей. Он обладает отличным чувством юмора и талантом к комедийной игре, что делает его одним из самых популярных комиков в России. Он не только выдающийся юморист, но и отличный актер. Как известно, через несколько дней состоится премьера сериала, в котором Сергею Бурунову досталась главная роль.

"Слово пацана. Кровь на асфальте" – это драматический проект Жоры Крыжовникова, который является одним из долгожданных в мире российского кинематографа. Как известно, сериал выйдет в нескольких онлайн кинотеатрах. В основе сюжета картины лежит история о непростом времени. Пока родители борются за выживание, когда Советский Союз разваливается, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт".

Так, Сергей Бурунов пожалел о брошенных детях. Он исполняет роль родителя такого ребенка. Как рассказ актер, его детстве было таким же и он видел всех этих "пацанов".

"После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей", – признался актер.

Как сообщает телеканал "360", школьникам удастся окунуться в мир Сергея Бурунова. В Москве стартовал проект "Театральное закулисье", в рамках которого проведут экскурсии для учеников школ. Как известно, сейчас культурному развитию подростков стараются уделять больше внимания, чтобы они выросли достойными гражданами страны и счастливыми людьми.

Ранее "Дни.ру" писали, что оставшийся без съемок Сергей Бурунов нашел новую работу.