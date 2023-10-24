Ее нет в России: бывшая жена Кончаловского рассекретила местонахождение дочери

Актриса Ольга Спиркина замужем уже в седьмой раз. Интересно, что пятым ее супругом был Дмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой театра и кино.

От второго брака – с журналистом Алексеем Новиковым – у Ольги родилась красавица-дочь Людмила. Но ее нет в России сегодня.

"Старшая дочь уже десятый год проживает в Словении, – рассекретила ее местонахождение актриса. – Она вышла замуж за словенца, родила чудесного сына Леона. Дочь получила в МГУ хорошее образование – училась на журналиста. Но в Словении по этой специальности трудно найти что-то, поэтому дочь работает помощником директора компании, которая не имеет отношения ни к СМИ, ни к России. А в последние года три она занимается и изготовлением ювелирных украшений – ходила на курсы, занималась с мастером. У нее хорошо получается!"

Марии – младшей дочери актрисы от брака с предпринимателем Давидом Давиташвили – недавно исполнилось 23 года. Она окончила театрально-художественный колледж и по профессии художник. Детей пока нет.

Интересно, что сегодня 59-летняя Спиркина снова сошлась с третьим мужем – тем самым Давидом Давиташвили.

"Дочь нас соединила", – радуется она.

Актриса рассказала, что хорошее отношения ей удалось сохранить и с первым супругом: "С Александром Корженкиным у нас был студенческий брак, мы поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ и до сих пор мы общаемся. Общалась и со вторым мужем – журналистом Алексеем Новиковым, но он, к сожалению, умер".

