Семейные тайны Екатерины Гусевой обнародовали на всю страну

Знаменитая артистка Екатерина Гусева рассказала душераздирающую историю своей семьи.

Екатерина Гусева – одна из самых востребованных и известных актрис нашей страны. Она регулярно снимается в кино, блистает на театральной сцене и может похвастаться внушительным количеством преданных поклонников. Однако о том, что происходит в ее жизни за пределами экранов и камер, артистка говорить не любит. Именно поэтому публика с большим интересом ждет любой информации о личной жизни Екатерины Гусевой.

Как известно, актриса нечасто радует поклонников выходами в свет. Однако большой праздничный концерт "Песни русского мира", состоявшийся недавно в Государственном Кремлевском Дворце, она не пропустила. После мероприятия звезда побеседовала с журналистами Пятого канала и пооткровенничала о своем детстве. Так, некоторые семейный тайны знаменитости оказались обнародованы на всю страну.

Екатерина Гусева рассказала, что выросла на композициях, повествующих о Родине, героических мужчинах и преданных женщинах. По признанию любимицы публики, в ее родительском доме всегда звучало пение. Кроме того, с народной песней связана одна из душераздирающих семейных историй актрисы.

В беседе с журналистами артистка рассказала о своей бабушке, которая делала снаряды во время Великой Отечественной войны, будучи 13-летней девочкой. По словам Гусевой, трудящимся в ночную смену детям было запрещено спать, поэтому им приходилось петь. Одна из композиций, по словам знаменитости, навсегда врезалась в память ее родственницы.

"И вот помню, песня "У церкви стояла карета" – там, наверное, 186 куплетов. Бабушка до конца своих дней помнила все 186", – рассказала Екатерина Гусева.



Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России.