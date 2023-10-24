На Кипре тоже нет: Пугачева пропала после побега из Израиля

В прошлом году многие российские звезды приняли решение покинуть Россию по известной для всех причине. Правда, если отъезд некоторых артистов не стал сюрпризом для россиян, то переезд Аллы Пугачевой в Израиль по-настоящему ошарашил общественность.
Популярная певица вместе со своим супругом и детьми покинули родные земли. Многие задавались вопросом, как народная артистка смогла бросить страну, которая все это время ее кормила. В Израиле звездная пара смогла получить гражданство.
Как сообщает телеканал "360", после обострения палестино-израильского конфликта Алла Пугачева решила покинуть Израиль. Правда, перед этим ее супруг опубликовал видео, в котором четко дал понять, что бежать из ставшей для них родной страны они не намерены.
Многие источники были убеждены, что Алла Пугачева решила отправиться на Кипр вместе с детьми, где у нее есть шикарная недвижимость. Однако, по данным URA.RU популярной певицы нет на острове. Оказалось, что близкое окружение не может связаться с народной исполнительницей и где она находится неизвестно никому.
Так, Алла Пугачева пропала после побега из Израиля. Как сообщает VSE42.RU, есть еще одна версия местонахождения Примадонны, раз на Кипре ее тоже нет. Возможно, она с детьми решила отправиться в США, где проживает ее дочь Кристина Орбакайте. Кроме того, в Майами у Аллы Пугачевой куплены апартаменты на берегу океана.
Ранее "Дни.ру" рассказали, как Алла Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре.