Татьяна, остановитесь! Косметолог предупредила дочь Успенской насчет пластики

На сегодняшний день все обстоит не так плохо. Еще несколько лет назад Татьяна Плаксина мало того, что практически перестала общаться с мамой, устроив ей несколько скандалов на всю страну, так еще и провела ряд неудачных косметических процедур. Сейчас, к счастью, в отношениях все в порядке: Любовь Успенская нормально общается с дочерью.
Касаемо внешности Татьяны Плаксиной тоже есть хорошие новости — ее свежие фото прямо говорят: девушка нашла грамотного специалиста. Косметолог Анна Красота специально для "Дней.ру" пояснила, глянув на фотографии, что сделали с дочерью Любови Успенской, и чего ей следовало бы опасаться.
"Я, если честно, была приятно удивлена: если сравнить с ее лицом образца 2017 года, то прослеживается очень, очень хорошая работа пластического хирурга. Ну и, конечно, золотые ручки косметолога там тоже преобразили девушку до неузнаваемости", — восхитилась Анна Красота дочерью Любови Успенской.
При этом врач напомнила, что в наше время очень модной является косметология натуральности. Это означает, что заниматься собой, конечно, нужно, причем регулярно, но делать это необходимо аккуратно, с чувством, мерой и расстановкой. А главное — избегать "резких переходов" и не перебарщивать с ботоксом. Отметим, что сама Любовь Успенская этим никогда не грешила.
"Вот эти вот скулы, большие губы — это немножко уже уходит в прошлое. Знаменитый профиль Джоли, мужеподобные, даже "утюговые", точеные контуры лица — это тоже в прошлом. Именно Татьяне, я бы хотела порекомендовать остановиться на данном объеме губ", — отметила косметолог.
По словам специалиста, именно сейчас в плане формы губ дочь Любови Успенской достигла идеального баланса, и сейчас Татьяне необходимо остановится — очень многие девушки сейчас перебарщивают с наращиванием их объема.