Татьяна, остановитесь! Косметолог предупредила дочь Успенской насчет пластики

Российская инструкторша по йоге Татьяна Плаксина, мигрировавшая в США, в очередной раз провела процедуры с внешностью. Любовь Успенская наверняка не ожидала, что ее дочь так увлечется пластическими операциями.

На сегодняшний день все обстоит не так плохо. Еще несколько лет назад Татьяна Плаксина мало того, что практически перестала общаться с мамой, устроив ей несколько скандалов на всю страну, так еще и провела ряд неудачных косметических процедур. Сейчас, к счастью, в отношениях все в порядке: Любовь Успенская нормально общается с дочерью.

Касаемо внешности Татьяны Плаксиной тоже есть хорошие новости — ее свежие фото прямо говорят: девушка нашла грамотного специалиста. Косметолог Анна Красота специально для "Дней.ру" пояснила, глянув на фотографии, что сделали с дочерью Любови Успенской, и чего ей следовало бы опасаться.

"Я, если честно, была приятно удивлена: если сравнить с ее лицом образца 2017 года, то прослеживается очень, очень хорошая работа пластического хирурга. Ну и, конечно, золотые ручки косметолога там тоже преобразили девушку до неузнаваемости", — восхитилась Анна Красота дочерью Любови Успенской.

При этом врач напомнила, что в наше время очень модной является косметология натуральности. Это означает, что заниматься собой, конечно, нужно, причем регулярно, но делать это необходимо аккуратно, с чувством, мерой и расстановкой. А главное — избегать "резких переходов" и не перебарщивать с ботоксом. Отметим, что сама Любовь Успенская этим никогда не грешила.

"Вот эти вот скулы, большие губы — это немножко уже уходит в прошлое. Знаменитый профиль Джоли, мужеподобные, даже "утюговые", точеные контуры лица — это тоже в прошлом. Именно Татьяне, я бы хотела порекомендовать остановиться на данном объеме губ", — отметила косметолог.





По словам специалиста, именно сейчас в плане формы губ дочь Любови Успенской достигла идеального баланса, и сейчас Татьяне необходимо остановится — очень многие девушки сейчас перебарщивают с наращиванием их объема.