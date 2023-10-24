Ирина Шейк впервые появилась на публике после известия о крахе отношений

Ирина Шейк вновь попала в объективы папарацци. Звезда была замечена в одной из уличных закусочных.



Ирина Шейк решила пообедать вместе с одной из своих лучших подруг, 32-летней моделью Эмили Ратаковски. Как и всегда, подруги были одеты стильно, но просто: Ирина выбрала для встречи короткое белое платье, поверх которого накинула черный пиджак, а Эмили была одета в бежевую куртку, широкие брюки и кроссовки.





Однако фотографов взволновало грустное лицо известной модели. Раньше Шейк восхищала всех своей лучезарной улыбкой, а теперь выглядела не лучшим образом, с заметной печалью в глазах.





Впрочем, это и неудивительно. Ведь встреча с Эмили стала для Ирины Шейк первым появлением на публике после расставания с футболистом Томом Брэди. По словам инсайдера из числа знакомых модели, какой-то определенной причины завершения романа не было. Их отношения просто изжили себя.









Стоит напомнить, что Ирина Шейк и Том Брэди стали встречаться этим летом и проводили вместе немало времени. Так, однажды влюбленных заметили в Лондоне, когда те поселились в одной гостинице и не покидали свой номер почти двое суток. А в середине прошлого месяца их засняли в Нью-Йорке, когда Ирина гостила в апартаментах Тома.





Однако после этого вместе их больше не видели. Шейк жила в Нью-Йорке, в то время как знаменитый футболист предпочитал проводить время в Майями на роскошной яхте, принимая там своих друзей, среди которых было немало красивых девушек.