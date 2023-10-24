Многодетного отца Джигана прокляли после поддержки Израиля: люди в ярости

Известный рэпер Джиган обозначил свою позицию в социальных сетях, но подписчикам это не понравилось.

За свою многолетнюю карьеру Денис Устименко-Вейнштейн не раз становился героем громких заголовков прессы. Однако зачастую это было связано с событиями в его личной жизни. Ни для кого не секрет, что певец не всегда вел себя как примерный семьянин, из-за чего у него случались неприятности. Но теперь у публики нашелся и другой повод осудить Джигана.

Как и красавица-супруга Оксана Самойлова, артист активно ведет социальные сети. Обычно в своем блоге рэпер делится трогательными семейными кадрами, которые собирают море положительных комментариев. Однако последние дни на странице артиста царит далеко не самая позитивная атмосфера.

В своем блоге Джиган поделился записью знаменитой израильской актрисы Галь Гадот, которая поддержала родную страну в конфликте с Палестиной. Несмотря на то, что никаких высказываний на эту тему артист себе не позволил, один его репост буквально привел людей в ярость. После этой публикации в комментариях к постам рэпера началась настоящая вакханалия, передает "Царьград".

Многие подписчики, сочувствующие Палестине, набросились на певца с гневной критикой. В своих комментариях пользователи прокляли не только самого Джигана, но и его семью. Некоторых возмутило, что многодетный отец публично обозначил свою позицию, с которой они не согласны. Теперь ненавистники желают семье рэпера страшной участи. Кроме того, несогласные активно отписывают от артиста и его жены в соцсетях.

Впрочем, Денис и Оксана, судя по всему, не слишком переживают из-за гневных комментариев. Сейчас семья исполнителя находится в отпуске в Дубае. А дома, как известно, их ждет роскошная жизнь и дорогостоящее жилье. Ранее "Дни.ру" писали о том, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят за шикарную недвижимость.