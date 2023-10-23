Ушел из жизни известный российский блогер: скрывал болезнь до последнего

Он ушел с улыбкой на лице. Поклонники бесконечно скорбят...

"Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца", – так написал о сын о популярном блогере после трагедии. В длинном монологе об отце много слов чистых, трагичных и в то же время таких же, как и он сам – настоящих. При этом, по словам сына, он шутил и до последнего заботился о состоянии окружающих его родных людей. В его мимике и жестах было одно – успокоить тех, кто рядом. Дядей Славой его называли не только близкие, но и поклонники.

О пребывании в последних медучреждениях сын блогера Станислава Андреева говорит как о местах, с которыми и "рядом не стояли платные клиники". Это ММОЦ на улице Дурова и ММЦПП на улице Миллионщикова. По его словам, именно там его отец понимал, что происходит. Но смело смотрел в лицо своему положению.

Станислав Андреев никогда не боялся говорить правду. Никогда не боялся говорить честно на самые острые темы. Шутил и подбадривал тех, кто с ним рядом. И при этом скрывал болезнь до последнего. Блогер Дядя Слава ушел из жизни 22 октября, сообщает RT. Простой и такой для всех "свой". Он даже после ухода завещал сыну прикрепить фото с улыбкой без черной ленточки, чтобы "никто не расстраивался и не печалился по такому поводу".