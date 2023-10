"Свалите!": лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей с концерта

Презентация нового альбома сама по себе была задумана очень необычной – в итоге пошла совсем не по плану. Роджер Уотерс был вынужден прогнать недовольных со своего выступления.

80-летний Роджер Уотерс неутомим, невзирая на почтенный возраст. Музыкант не только ездит по миру с масштабными шоу на огромных стадионах, но и издает новый материал. На днях на одном из сольных концертов лидера Pink Floyd прошла презентация нового альбома — The Dark Side Of The Moon Redux.

Роджер Уотерс решил переосмыслить бессмертное творение группы Pink Floyd и издать его сольно. Диск The Dark Side Of The Moon в свое время бил рекорды продаж, обложка этой пластинки в виде призмы стала легендарной, и в Великобритании действовал целый завод по производству виниловых пластинок, работающий исключительно на изготовление этого альбома — столь высок был спрос.

Роджер Уотерс серьезно пересмотрел свои взгляды на эту музыку, перезаписал диск и презентовал его накануне в Лондоне. Однако сама презентация вышла очень неоднозначной: в первой половине выступления лидер Pink Floyd открыл ноутбук и почти час зачитывал отрывки из собственных мемуаров, которые еще даже не вышли.

Большинство зрителей поняли, что это часть перфоманса, однако некоторые были очень недовольны тем, что Роджер Уотерс не поет. Особенно их потрясла история про утку Дональда, которой басист посвятил почти полчаса: видимо, не проследили аллюзию на экс-президента США Трампа, неприязнь к которому композитор никогда не скрывал.

Эти люди начали освистывать Роджера Уотерса — а тот, как известно, за словом в карман не лезет. Лидер Pink Floyd прямым текстом приказал недовольным "свалить" с выступления. Часть фанатов покорилась призыву легендарного композитора и ушла с концерта.

"Если вы можете, проявите сдержанность и перестаньте кричать", — сообщил им Роджер Уотерс в догонку.

Отметим, что большая часть фанатов поддержала действия музыканта: по их словам, басист не просто исполнил от начала до конца новый альбом, но и подарил поклонникам свои мысли — слова автора Pink Floyd от первого лица. Сам Роджер Уотерс еще не комментировал ситуацию.