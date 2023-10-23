Аршавин решил избавиться от огромного дома: цена кусается

Это по сути дела даже не дом, а небольшой замок, прекрасно вписывающийся в архитектуру Санкт-Петербурга. Андрей Аршавин начал его обустраивать, когда еще находился в отношениях с Юлией Барановской.

Впоследствии знаменитый футболист расстался с возлюбленной, подарившей ему троих детей. Новая избранница Алиса Казьмина стала перестраивать особняк на свой лад. К делу были привлечены скульпторы с мировым именем, в итоге некоторые дизайнерские решения могут стать лакомым куском для состоятельных людей со всего мира — Андрей Аршавин не скупился, когда обставлял собственное жилье.

Теперь трехэтажный дом в Санкт-Петербурге выставлен на продажу — стать обладателем шикарного особняка с не менее великолепным участком можно всего за 150 миллионов рублей (цена определенно кусается), сообщает Neva.Today. Пока что неизвестно, почему Андрей Аршавин решил избавиться от коттеджа — на возведение всего этого великолепия ушло около пяти лет.

Особняк действительно большой и рассчитан на полный комфорт всех проживающих в нем домочадцев: пять спален, конечно же, джакузи, душевая и даже сауна. На парковке могут свободно разместиться четыре автомобиля. Андрей Аршавин расстается с жильем площадью почти в половину квадратного километра.

Любопытно, что продавая коттедж, футболист не стал изобретать велосипед и просто разместил объявление на известном сайте объявлений. Дом располагается в историческом районе Санкт-Петербурга, на севере города, и находится совсем рядом со станцией метро "Удельная" — которой вряд ли воспользуются новые хозяева особняка. Собирается ли Андрей Аршавин окончательно перебираться в Москву, пока неизвестно.



