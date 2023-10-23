"Для меня это событие!": Агурбаш похвасталась дорогим подарком сына

Певица и актриса Анжелика Агурбаш призналась, что гордится самодостаточностью своих детей.

Анжелика Агурбаш считает себя счастливой мамой. У нее трое детей: 35-летняя Дарья, 26-летний Никита и младший сын Анастас, которому 19 лет. По словам артистки, ее дети – абсолютно взрослые самостоятельные люди, обладающие финансовой независимостью, способные отвечать за свою жизнь, поступки и решения, чему она очень рада. Как утверждает звездная мама, ее дети уже обеспечены собственным жильем и имеют автомобили. При этом певица подчеркнула, что материальной помощи с ее стороны было минимум.

Дарья и Никита, как признается Анжелика Агурбаш, уже совсем выросли. Так, Дарья выбрала для себя творческую профессию и стала менеджером в сфере шоу-бизнеса. Никита проживает в Милане и работает в одной из швейцарских компаний.

А вот младший сын Анжелики Агурбаш Анастас пока все же продолжает искать себя и немного находится в процессе профессионального подъема. Известно, что он стремится развиваться в сфере дизайна.

В семье Анжелики Агурбаш любят дарить друг другу подарки и довольно часто это делают. Например, недавно 26-летний Никита сделал маме неожиданный подарок – новый смартфон. Певица была крайне впечатлена таким дорогим сюрпризом и не смогла сдержать эмоций. "Для меня это событие! Потому что, знаете, средний сын, и он уже зарабатывает и подарил маме IPhone! Для меня это реальное событие!", — цитирует артистку Пятый канал.