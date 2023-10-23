Объявлен самый лучший наставник "Голоса": вот кто это

В шоу "Голос" на протяжении 11 лет было много наставников. Но только этого назвали "лучшим".

В интервью один из участников седьмого сезона вокального конкурса на Первом канале Сергей Арутюнов рассказал о своих впечатлениях. В шоу "Голос" Арутюнов был в составе команды рэпера Басты, но при этом назвал совершенно другого певца и музыканта "настоящим наставником".

Солист "Парка Горького" объявил Льва Лещенко лучшим за всю историю шоу "Голос", как пишет издание "Страсти". По словам Арутюнова, "Лев Валерьянович – настоящий наставник для "Голоса".

Как рассказывает Сергей Арутюнов, вместе с любимым певцом он записал гимн ФК "Динамо". Артист также добавил, что тот жизненный опыт, которым обладает Лев Лещенко пригодится еще нескольким поколениям, а также тысяче артистов.

Напомним, что Лев Лещенко с 2018 года был наставником трех сезонов в шоу "Голос. 60+" на Первом канале. А Сергей Арутюнов, похоже, тоже не против перейти в новую роль на шоу. По словам участника, он готов услышать предложение о наставничестве и с удовольствием его примет. Однако и отнестись к этому нужно со всей серьезностью, считает Сергей. Он также уточнил, что очень хочет поучаствовать в шоу в таком статусе, так как видит в этом много символизма. При этом артист заметил, что должен соответствовать новой роли на все сто.