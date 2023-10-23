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Понедельник 23 октября

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Бросил жену ради Бони: всплыли подробности нового романа телезвезды

Бросил жену ради Бони: всплыли подробности нового романа телезвезды
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Звезда "Дома-2" не просто нашла себе молодого любовника. Виктория Боня еще и без зазрения совести увела его из семьи.

Не так давно всплыли пикантные подробности личной жизни телезвезды: ее нынешний "бойфренд" оказался моложе на 13 лет. Любви все возрасты покорны, но стал известен и еще один интересный момент: во время знакомства с Викторией Боней Руслан Гасанов был женат.

Таисия Василешникова, теперь уже бывшая жена нынешнего молодого человека Виктории Бони, к сожалению или к счастью, не успела родить ему детей. На далекой израильской земле Руслан встретился с телезвездой и не смог устоять. После легкой интрижки мужчина захотел перейти на более серьезный уровень.

"Для меня было важно, чтобы человек сам принял решение!" — объяснила Виктория Боня на своей странице в очень известной, но запрещенной социальной сети.

Виктория Боня подчеркнула, что не хотела способствовать распаду семьи — по ее словам, дело лишь в нежелании заводить какие-либо серьезные отношения с несвободным мужчиной. Сам Руслан о предыдущих отношениях говорить не желает, зато с удовольствием говорит об отношениях новых.

"Я родился, чтобы любить Вику", – сказал избранник блогерши.


Бизнесмен давно владеет питейным заведением в столице ОАЭ и явно может себе позволить очень многое. Возможно, что именно он оплатил пластику лица для своей новой возлюбленной: видимо, Виктория Боня очень хочет смотреться ровесницей Руслана.


23 октября 2023, 18:02
Виктория Боня. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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